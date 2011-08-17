Ющенко в суде дал показания против Тимошенко

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко дал в суде показания против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и обвинил ее в срыве подписания газовых контрактов на 2009 год по приемлемой цене, сообщает УНИАН.

Во время заседания Печерского райсуда Киева, выступая в качестве свидетеля по делу Тимошенко, Ющенко отметил, что после очередного раунда переговоров между руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» в декабре 2008 года по поводу цены на газ, руководитель «Нафтогаза» Олег Дубина после возвращения из Москвы попросил о встрече с Президентом. Ющенко сказал, что эту просьбу он тогда передал через Богдана Соколовского, отметив, что техническая часть переговоров о цене на газ уже завершена.

По словам Ющенко, на следующий день утром состоялась встреча, на которой присутствовал он, первый замглавы Секретариата Президента Александр Шлапак, Уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Соколовский и Дубина. При словам Ющенко, Дубина сообщил, что российская сторона готова договориться о цене на газ на следующий год на уровне 250 долл. и транзит – 1,7 долларов.

При этом, сказал Ющенко, Дубина отметил, что «есть ощущение, что можно снизить до 235 долларов». Однако эта цена еще не была согласована с Владимиром Путиным. Ющенко засвидетельствовал, что после этого Дубина поехал на встречу с премьером Тимошенко, после которой сразу вылетел в Москву.

Ющенко рассказал, что после этого Россия выступила с заявлением, что цена на газ может быть на уровне 250 долларов США. Однако, напомнил экс-Президент, контракт с такой ценой так и не был подписан. При этом он заявил, что отказаться от контракта можно было только по инициативе украинского премьера. «Это могла быть только позиция премьера», - заявил Ющенко.

Он утверждает, что премьер Тимошенко фактически отвергла предложение Путина на указанную цену. В подтверждение этого Ющенко привел цитаты из заявления тогдашнего президента России Путина. «Это была точка, от которой переговоры пошли в обратную сторону», - сказал Ющенко. Он отметил, что с того момента Россия начала отказываться от встреч на высоком уровне на тему цены на газ.

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