Минздрав не смог закупить лекарства, теперь этим займется МЧС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству чрезвычайных ситуаций в течение двух недель обеспечить закупку необходимых лекарственных средств непосредственно у производителей, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Поскольку сложилась чрезвычайная ситуация, министру по чрезвычайным ситуациям Балоге поручено связаться непосредственно с производителями лекарств и обеспечить их поставку в Украину в течение 2 недель», — сказал Азаров на заседании Кабинета министров в среду, 17 августа.

Премьер отметил, что такое неординарное решение он принял на специальном заседании в понедельник, 15 августа, поскольку Министерство здравоохранения не смогло осуществить закупки и при этом не предложило решения в сложившейся ситуации, создав в стране практически чрезвычайную ситуацию.

Азаров сообщил, что о процессе выполнения этого задания министр по чрезвычайным ситуациям отчитается на заседании правительства в среду.

20 июля Азаров поручил министру здравоохранения Анищенко в срочном порядке решить проблему с поставками вакцин. Министр заявил, в свою очередь, что «если все будет идти в штатном режиме, то в начале сентября мы закончим первую часть торгов и по критическим остаткам (ситуация с тендерами) в течение месяца выровняется».