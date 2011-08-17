Соколовский: Суд давит на меня и покушается на здоровье

Бывший уполномоченный по международным вопросам энергетической безопасности президента Украины Виктора Ющенко Богдан Соколовский пожаловался на то, что из-за Печерского райсуда у него был прерван курс лечения, сообщает Цензор.net

«Неожиданно, 16 августа, силами МВД я был принудительно доставлен из пгт Сатанив как свидетель. Таким образом, у меня был прерван курс лечения. Считаю, такие действия суда непозволительными и дискредитирующими меня», - отметил Соколовский в своем заявлении.

«Суд оказывает на меня давление, запугивает и покушается на мое здоровье», - отметил Соколовский, и добавил, что подобными действиями суд лишает его прав и свобод, гарантированных Конституцией.

Как сообщал Главред ранее, 15 августа Печерский суд решил принудительно доставить Соколовского для допроса по делу Юлии Тимошенко.