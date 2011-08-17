Жириновский: Украина вернется в Российскую империю

{1-} Украина войдет в союзное государство с Россией. Все вернутся в семью народов Российской империи и СССР, об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский в интервью «Новому региону».

«Украина с Молдавией войдут не только в общее таможенное пространство, но даже в союзное государство Россия-Белоруссия. В перспективе создание нового союзного государства из тех же пятнадцати республик. Только мы предлагаем систему федеральных округов. Вот восемь есть, девятый – столичный будет в этом году. Десятый – белорусский, минский. В перспективе туда войдет Прибалтика. Одиннадцатый – Киевский, двенадцатый – Одесский вместе с Молдавией, тринадцатый – Южносибирский, северный Казахстан, четырнадцатый – Ташкентский, среднеазиатский и пятнадцатый – прикаспийский, Азербайджан. Все! Все вернулись обратно, в семью народов Российской империи и Советского Союза», – сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Евросоюз теряет свою привлекательность и движется к закату.

«Сегодня Восточная Европа с удовольствием бы вернулась обратно. Никто из них не выиграл, вступив в Евросоюз, в НАТО, в Шенгенскую зону, ВТО. Никто не выиграл, все проиграли. Нормально себя чувствует только три страны: Германия, Франция и Британия. Все остальные проиграли, и Евросоюз рухнет. Германия первая выйдет из него. И из НАТО она выйдет и из Шенгена и зоны евро. Поэтому будущее у Евросоюза тусклое и все, кто в него стремятся, уже опоздали», – утверждает Жириновский.

Как сообщал Главред ранее, Владимир Жириновский уже заявлял, что в будущем Украина сама захочет присоединиться к Таможенному союзу России, а Беларусь войдет в состав РФ как девятый Минский федеральный округ.