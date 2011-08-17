Ющенко хочет допросить Путина

Экс-президент Виктор Ющенко обратился к суду с просьбой привлечь в качестве свидетелей премьера России Владимира Путина и главу Газпрома Алексея Миллера, сообщает Украинская правда.

В конце дачи показаний в суде, Ющенко подчеркнул, что привлечение представителей российской стороны позволит объективно выяснить условия переговоров и подписание газовых контрактов.

«Привлечение этих людей, на мой взгляд, является обязательным условием для установления всех обстоятельств, которые предшествовали заключению такого соглашения», - сказал он.

«Поэтому, понимая всю сложность озвученных мной проблем, я обращаюсь к суду с просьбой рассмотреть возможность допросов Путина и Миллера в рамках данного уголовного дела», - заявил Ющенко.

Как сообщал Главред ранее, следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Александр Нечвоглод уже обещал допросить премьера России Владимира Путина в рамках расследования «газового» дела.