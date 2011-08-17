Сторонники Тимошенко забросали авто Ющенко яйцами (ВИДЕО, ФОТО)

Экс-президента Виктора Ющенко вывели из здания Печерского суда через задний ход, сообщает Цензор.НЕТ.

В это время люди, стоящие на улице, кричали «Ющенко – на нары!», «Ющенко позор!».

Для того, чтобы избежать конфликтов с митингующими, Ющенко выводили через дворы. Когда его автомобиль выезжал на Крещатик, сторонники Тимошенко закидали его яйцами.

Напомним, сегодня Виктор Ющенко дал в суде показания против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и обвинил ее в срыве подписания газовых контрактов на 2009 год по приемлемой цене.

Во время заседания Печерского райсуда Киева, выступая в качестве свидетеля по делу Тимошенко, Ющенко отметил, что после очередного раунда переговоров между руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» в декабре 2008 года по поводу цены на газ, руководитель «Нафтогаза» Олег Дубина после возвращения из Москвы попросил о встрече с Президентом. Ющенко сказал, что эту просьбу он тогда передал через Богдана Соколовского, отметив, что техническая часть переговоров о цене на газ уже завершена.

Ющенко рассказал, что после этого Россия выступила с заявлением, что цена на газ может быть на уровне 250 долларов США. Однако, напомнил экс-президент, контракт с такой ценой так и не был подписан. При этом он заявил, что отказаться от контракта можно было только по инициативе украинского премьера. «Это могла быть только позиция премьера», - заявил Ющенко.

Фото - Вера Пидгайна, Главред