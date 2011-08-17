Лазаренко открестился от убийств Щербаня и Гетьмана

Экс-премьер Павел Лазаренко заявил, что не имеет отношения к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана, сообщает Украинская правда.

«Делать такое заявление меня заставляют события последних дней в Украине и очередные попытки руководства Генпрокуратуры из своих политических соображений связывать мое имя с вышеупомянутыми убийствами известных лиц», - говорится в заявлении, которое распространила адвокат экс-премьера Марина Долгополая.

«Мне совершенно непонятно и неизвестно о каких новых доказательствах в американском деле в отношении указанных преступлений рассказывает в Украине рассказывает господин Ренат Кузьмин», - отметил Лазаренко.

«Категорически возражаю против того, чтобы должностные лица Генеральной прокуратуры Украины, пользуясь моим вынужденным отсутствием в Украине, таким незаконным способом использовали меня и мое имя», - говорится в заявлении экс-премьера.

Ранее Главред уже писал, что первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил: в материалах дел против Павла Лазаренко в США есть информация о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня.