СМИ назвали причину смерти Василия Джарты

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Причиной смерти премьер-министра Крыма Василия Джарты стало онкологическое заболевание, сообщает «Левый берег». Напомним, первые разговоры о тяжелой болезни Джарты появились в прошлом году, когда он перенес операцию на желудке в Германии и на два месяца пропал из информационного пространства.

В то время, версии о возможном диагнозе крымского премьера варьировались от язвы до рака желудка. Сам Джарты заявлял, что идет на поправку.

В июле нынешнего года глава Совмина Крыма перенес очередную операцию в одной из московских клиник.

В начале августа Василий Джарты вернулся в Крым и проходил курс реабилитации в одном из Крымских санаториев.

Как сообщал ранее «Главред», Василий Джарты умер в ночь на 17 августа в Крыму.

По ее словам, прощание с Джарты состоится завтра в Макеевке, мэром которой он был длительное время.