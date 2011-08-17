Завод, из-за которого уже год сидит Иващенко, вернули Минобороны

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Во исполнение решения суда в июне-августе 2011 года имущество Феодосийского судомеханического завода, из-за которого был арестован исполняющего обязанности министра обороны Валерий Иващенко, переведено в распоряжение Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее на имущество завода был наложен арест, в состав имущества входила недвижимость, автотранспорт, специальное оборудование стоимостью более 70 млн грн.

Напомним, в апреле Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска компании «Авиа-Инвест» и оставил в силе предыдущее судебное решение о возвращении в собственность государства имущественного комплекса Феодосийского судомеханического завода.

Имущество завода стоимость 73 млн грн. было незаконно отчуждено, причем по договору продажи стоимость имущества не превышала 17 млн грн. Среди имущества значились морские причалы, отчуждение которых запрещено.

Государственное предприятие «Феодосийский судомеханический завод» специализируется на судоремонте и ремонте корабельных двигателей. Было создано для ремонтных нужд Черноморского флота СССР, в 1997 году передано Министерством обороны России Министерству обороны Украины.

В апреле 2004 года Минобороны Украины присоединило к Феодосийскому судомеханическому заводу Балаклавский судоремонтный завод «Металлист», специализирующийся на строительстве маломерных судов, ремонте средних кораблей ВМС Украины, доковом ремонте судов.