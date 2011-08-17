В "Едином центре" назвали двух претендентов на кресло главы Крыма

Вместо ушедшего из жизни Василия Джарты Крым может возглавить нынешний министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев либо представитель Президента в Крыму - глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на одного из лидеров «Единого центра», политолога Вадима Карасева.

«Новый крымский премьер будет кандидатом из центра. Выбор будет определен параметрами управления Крымом, которые задал ушедший из жизни Василий Джарты», - заявил Карасев.

По его мнению, Крым возглавит «волевой, сильный человек, умеющий добиваться результата не взирая на сантименты и реакции руководителей». «Это будет человек, похожий на Джарты. Вполне возможно, что это будет Могилев», - отметил политолог.

Помимо главы МВД, который ранее возглавлял крымскую милицию, Карасев отметил, что шансы есть у Яцубы. «Яцуба - сильный, волевой, опытный управленец. Он деполитизирован и предан киевскому центру, лично лоялен президенту», - отметил политолог.

Комментируя деятельность Джарты на посту главы Совмина Крыма, Карасев отметил, что ситуация в Крыму с приходом Джарты не стала лучше - «она просто стала другой». «Крым стал стабильнее», - заметил политолог.

Напомним, премьер-министр Крыма скончался в ночь на среду, 17 августа, на 54-году жизни в результате тяжелой болезни.