КНДР пригрозила увеличением ядерныого арсенала в ответ на учения юга

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Северная Корея угрожает увеличить ядерный арсенал в ответ на начавшиеся во вторник, 16 августа, совместные учения Южной Кореи и США, сообщает Би-би-си.

«Под вывеской диалога США организуют подготовку к агрессивной войне против партнёра по переговорам. Очевидно, что в сложившейся ситуации Северная Корея должна ускорить количественное и качественное усиление средств ядерного устрашения для самозащиты», - цитирует Associated Press неназванного представителя МИД КНДР.

По мнению эксперта, Северная Корея обладает достаточными запасами плутония, чтобы создать как минимум шесть боеголовок. В ноябре Пхеньян объявил о наличии в стране предприятия по обогащению урана, которое позволяет стране создать атомную бомбу.

При этом он не указал, как именно Пхеньян планирует усиливать ядерный щит страны.

С похожими угрозами КНДР выступала и в прошлом, когда США и Южная Корея проводили военные учения.

Как сообщал ранее «Главред» , США и Южная Корея в августе проведут ежегодные совместные военные учения. По словам командующего войсками США в Южной Корее генерала Джеймса Трумэна, на учениях будет отрабатываться взаимодействие вооружённых сил двух стран.

Северная Корея обычно называет подобные совместные учения «репетицией войны».