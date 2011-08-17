На Луганщине спирт изымают десятками тонн

Налоговики Луганской области изъяли самую большую за последние несколько лет незаконную партию спирта. Попытку незаконной транспортировки 35,6 тонн зелья пресекли сотрудники Старобельского отдела налоговой милиции, сообщает ЛКТ.info

Около одного из поселков области налоговики задержали автомобиль, прицеп которого под завязку был загружен картонными коробками. В каждой из них находилось по четыре пятилитровых пластиковых бутылки с прозрачной жидкостью. Вся продукция была старательно упакована, однако не имела никакой маркировки. И вдобавок у водителя и экспедитора отсутствовали документы на груз. Когда жидкость в одной из бутылок нагрелась на солнце, без всяких экспертиз, по специфическому запаху стало понятно, что внутри спирт.

Валерий Альчаков, начальник отдела налоговой милиции Старобельськой МГНИ сообщил, что «в результате проведенного исследования изъятого спирта, было установлено, что он некачественный. Изготовленные из него алкогольные напитки могут нести значительную угрозу жизни и здоровья потребителей».

Всего налоговики изъяли 7120 пятилитровых бутылок спирта. А это приблизительно 35 600 литров. Кстати, из этого количества спирта можно было бы изготовить около 180 тысяч бутылок водочного суррогата. Сотрудники налоговой предупреждают: всех, кто собирается нажиться на здоровье своих соотечественников ожидает суровое наказание.

Как сообщал Главред ранее, в городе Каменка Черкасской области работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который в собственном микроавтобусе «Фиат-Дукато» перевозил 1400 литров спирта.