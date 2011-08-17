Шкиль рассказал о грядущих протестах, Яценюке и роли Ющенко в деле Тимошенко

{1-} В день, когда вся страна будет праздновать 20-летие провозглашения независимости, объединенная оппозиция на Софийском майдане намерена ударить по «засидевшемуся режиму». Об этом рассказал народный депутат из фракции БЮТ в Верховной Раде Андрей Шкиль, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

« Мы пока не организовывали протесты. То, что все эти дни происходит под Печерским судом - информационная работа. Там работают наши депутаты. Это не акции протеста. Основные наши действия начнутся 24 августа, в День независимости Украины. Мы выйдем на защиту демократии в стране. Не на защиту одной лишь Тимошенко, нет. Мы должны остановить волну, которая движется по стране», - говорит Шкиль.

Он рассказал, что в 11.00 на Софийской площади оппозиционеры начнут свою акцию, которая завершится тем, что утвердят «дату продолжения акции протеста, процесс должен быть непрерывным. И мы добьемся, что этот режим мирно уйдет туда, откуда пришел».

Депутат выразил мнение, что власть своими извращениями уничтожила почти все достижения оранжевой революции. «Но объединение оппозиции в Украине происходит, как в пословице - за час до расстрела. Процесс консолидации должен был начаться не с ареста Юлии Тимошенко, а гораздо раньше», - говорит он.

Кроме того, Шкиль подчеркнул, что между БЮТ и Арсением Яценюком «заключена предварительная договоренность о согласовании единого кандидата на будущих выборах президента».

Что же касается «Свободы» Олега Тягнибока, то все зависит от того, «будет ли «Свобода», которая не исповедует демократические ценности, выступать в защиту демократии. В программе этой партии нет упоминаний о том, что демократия - это важно и нужно. Так что с ними пока никаких договоренностей нет», - заявил бютовец.

Кроме того, Шкиль назвал «ключевой» роль Виктора Ющенко в процессе против Тимошенко. «Позицию Ющенко ранее высказал Юрий Ехануров, который заявил, что Владимир Путин шантажировал Тимошенко какими-то там долгами, потому она заключила контракт, - говорит народный депутат. - Но при этом своими действиями Ющенко делал все для того, чтобы защитить РосУкрЭнерго - компанию, которую выкинула из газовой схемы Тимошенко. Квинтэссенция его позиции была озвучена во Львове: режиму можно простить многое за то, что он посадил Тимошенко».