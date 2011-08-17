Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась от дачи показаний и просит предоставить ей время для подготовки к 22 августа. Об этом она заявила на заседании Печерского райсуда Киева.

«На эту минуту я не готова давать показания и заявляю ходатайство предоставить мне время, минимум два дня, для подготовки, и в понедельник я буду готова дать показания», - заявила Тимошенко.

Суд расценил такое заявление как очередной отказ от дачи показаний.

Тимошенко также настаивает не проводить ее допрос сегодня, поскольку отсутствуют ее защитники адвокаты Александр Плахотнюк и Николай Сирый.