Власенко назвал Ющенко политическим лузером и лгуном

17 августа 2011, 16:21

{1-} Все, что говорил сегодня на допросе экс-президент Виктор Ющенко, не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое возбуждено в отношении Юлии Тимошенко.  Об этом заявил народный депутат, защитник Сергей Власенко, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

«Ни следствие, ни защиту не интересует мнение Ющенко относительно контрактов, по политической жизни Украины, потому что мнение политических лузеров вообще никого не интересует», - подчеркнул Власенко.

«Защита Юлии Тимошенко была чрезвычайно рада видеть загоревшего и отдохнувшего Виктора Ющенко, который только что приехал из государственной дачи, которую он еще не совсем законно занимает, и наговорил много интересного во время своих объяснений в качестве главного свидетеля по делу Тимошенко», - сказал народный депутат.

Он напомнил, что Юлию Тимошенко обвиняют в том, что якобы она вместо Кабинета министров дала указание «Нафтогазу» подписать газовые соглашения.

«Поэтому хорошие ли контракты, плохие ли, просит ли Ющенко допросить Путина - все это к материалам уголовного дела не имеет никакого отношения», - отметил защитник. По мнению Сергея Власенко, Ющенко спутал судебный зал с политическим клубом.

«Можно много говорить о политической ответственности, о то еще, но не во время уголовного процесса, приехав загорелым с пляжа», - подчеркнул Власенко, добавив, что бывший президент вел себя не мужчина и не как политик. По его словам, Виктор Ющенко не смог сказать, имела ли Тимошенко полномочия подписывать директивы.

«Специалисты и мир уже определились, что в действиях Тимошенко нет состава преступления, поэтому, чтобы не свидетельствовал Ющенко, как бы он ни делал попытку выразить свою политическую антипатию к Юлии Владимировне, это просто выглядело несколько жалко с его стороны», - отметил Власенко.

Кроме того он заявил, что во время допроса свидетеля Ющенко не ответил по существу на поставленные ему вопросы.

«Мне даже показалось, что он несколько раз солгал, находясь под присягой. По крайней мере я слышал показания Олега Дубины, который четко сказал, что его с переговоров отозвал Ющенко, что в кабинете Ющенко он встречался с Фирташем и другими собственниками «РосУкрЭнерго», но бывший президент на это только разводил руками и рассказывал о чем угодно, только не об этом», - сказал народный депутат.

Власенко также обратил внимание на показания Ющенко, в которых он сказал, что считал «РосУкрЭнерго» дочерней компанией «Газпрома»: «Очень интересное свидетельство, на которое почему-то не среагировала Генпрокуратура. Если это так, то им надо выпустить Диденко из-под стражи и закрыть уже уголовное дело против Тимошенко».

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