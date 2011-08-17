ООН отзывает вспомогательный персонал из Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла решение отозвать вспомогательный персонал из Сирии, в которой пятый месяц продолжаются акты насилия в отношении мирных жителей, протестующих против режима действующего президента страны Башара Асада.

Об этом сообщил специальный координатор ООН по Ливану Майкл Уильямс, сообщает РБК.

По словам Уильямса, 26 вспомогательных сотрудников миссии организации в Сирии покинули страну вместе со своими семьями.

Он также в очередной раз озвучил "крайнюю обеспокоенность" ООН ситуацией в Сирии, где, по данным правозащитных организаций, за последние четыре дня правительственные войска убили 36 человек в ходе военной операции в портовом городе Латакия.

С середины марта 2011 года в Сирии продолжаются массовые беспорядки, вызванные аналогичными волнениями в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Участники волнений требуют отставки президента Асада и проведения политических реформ.

Сирийские власти жестко пресекают несанкционированные акции протеста, в том числе применяя армейские подразделения. Правозащитные организации заявляют, что с начала волнений в ходе уличных беспорядков убиты около 1700 человек. Впрочем, подтверждения этих сведений из других источников пока нет.

Сами сирийские власти заявляют, что к беспорядкам причастны террористические группировки. Тем не менее, США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении сирийского руководства, а Совет Безопасности ООН осудил открытое нарушение прав человека и применение оружия против мирных жителей.