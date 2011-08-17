Тимошенко призвала в защиту письмо Пшонки Левочкину

Печерский районный суд города Киева отказал экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в истребовании ряда документов, которые подтверждают отсутствие в ее действиях в должности премьер-министра состава преступления, сообщает сайт Тимошенко.

«Чтобы выяснить истину, учитывая, что никакие бухгалтерские документы, вдумайтесь только, к уголовному делу не привлечены – по стоимости технического газа, по поставкам технического газа. И поэтому мы просим истребовать бухгалтерские документы, которые либо подтвердят, либо опровергнут убытки от закупки технического газа, кстати, в качестве убытков не имеют ко мне как к премьеру-министру никакого отношения», - заявила Тимошенко на судебном заседании, обосновывая ходатайство об истребовании и привлечении к материалам дела ряда важных документов.

В свою очередь, защитник Юрий Сухов отметил, что крайне странным выглядит факт создания обвинительного заключения при отсутствии отдельных документов, которые прямо касаются дела.

«Я не понимаю, на чем основывается обвинение, если в материалах дела нет договора НАК «Нафтогаз» с «Укртрансгазом» на поставки или покупку технического газа. Не понимаю, потому что это часть обвинения, согласно которой в результате покупки такого газа по какой-то определенной цене якобы было нанесен вред. Как можно строить обвинение, не видя документов?» - выразил удивление адвокат.

Один из документов, которые сторона защиты просит истребовать, - это, в частности, аудит компании Ernst&Young деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год. «Аудит, выполненный Ernst&Young, который означает условия и результаты работы НАК «Нафтогаз», в частности, за 2009 год, - этот аудит определяет результаты убыточности или неубыточности компании. Не апеллировать результатом этого отчета невозможно. Тогда на чем строится обвинение?», - сказал Сухов.

Тимошенко назвала важным для дела письмо генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, направленное главе Администрации Президента Сергею Левочкину, «в котором изложена позиция, которая поддерживает позицию защиты, то есть записано, что директивы премьер-министра не могут считаться директивами Кабинета министров».

Также среди заявленных для истребования документов – ряд документов о деятельности компаний НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго».

В результате рассмотрения ходатайства суд удовлетворил его частично, ограничив список документов, подлежащих истребованию. В частности, суд постановил истребовать газовые контракты между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром», которые были заключены между 2002 и 2008 годами. В то же время контракты за 2008 и 2009 годы между «Нафтогазом» и «Укртрансгазом» на поставки технического газа, по мнению суда, не подлежат истребованию.