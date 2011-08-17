Тимошенко призвала в защиту письмо Пшонки Левочкину

17 августа 2011, 17:51

Печерский районный суд города Киева отказал экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в истребовании ряда документов, которые подтверждают отсутствие в ее действиях в должности премьер-министра состава преступления, сообщает сайт Тимошенко.

«Чтобы выяснить истину, учитывая, что никакие бухгалтерские документы, вдумайтесь только, к уголовному делу не привлечены – по стоимости технического газа, по поставкам технического газа. И поэтому мы просим истребовать бухгалтерские документы, которые либо подтвердят, либо опровергнут убытки от закупки технического газа, кстати, в качестве убытков не имеют ко мне как к премьеру-министру никакого отношения», - заявила Тимошенко на судебном заседании, обосновывая ходатайство об истребовании и привлечении к материалам дела ряда важных документов.

В свою очередь, защитник Юрий Сухов отметил, что крайне странным выглядит факт создания обвинительного заключения при отсутствии отдельных документов, которые прямо касаются дела.

«Я не понимаю, на чем основывается обвинение, если в материалах дела нет договора НАК «Нафтогаз» с «Укртрансгазом» на поставки или покупку технического газа. Не понимаю, потому что это часть обвинения, согласно которой в результате покупки такого газа по какой-то определенной цене якобы было нанесен вред. Как можно строить обвинение, не видя документов?» - выразил удивление адвокат.

Один из документов, которые сторона защиты просит истребовать, - это, в частности, аудит компании Ernst&Young деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год. «Аудит, выполненный Ernst&Young, который означает условия и результаты работы НАК «Нафтогаз», в частности, за 2009 год, - этот аудит определяет результаты убыточности или неубыточности компании. Не апеллировать результатом этого отчета невозможно. Тогда на чем строится обвинение?», - сказал Сухов.

Тимошенко назвала важным для дела письмо генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, направленное главе Администрации Президента Сергею Левочкину, «в котором изложена позиция, которая поддерживает позицию защиты, то есть записано, что директивы премьер-министра не могут считаться директивами Кабинета министров».

Также среди заявленных для истребования документов – ряд документов о деятельности компаний НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго».

В результате рассмотрения ходатайства суд удовлетворил его частично, ограничив список документов, подлежащих истребованию. В частности, суд постановил истребовать газовые контракты между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром», которые были заключены между 2002 и 2008 годами. В то же время контракты за 2008 и 2009 годы между «Нафтогазом» и «Укртрансгазом» на поставки технического газа, по мнению суда, не подлежат истребованию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять