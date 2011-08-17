По делу Пукача обнародовали обвинительное заключение

На сегодняшнем заседании по делу бывшего начальника департамента внешней разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача завершили заслушивание обвинительного заключения, сообщает радио Свобода.

Как сообщила адвокат вдовы убитого журналиста Георгия Гонгадзе - Мирославы Валентина Теличенко, суд перенес рассмотрение дела на 18 августа.

Досудебное следствие ранее установило, что Алексей Пукач, являясь должностным лицом, на выполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил служебные полномочия в отношении журналистов Алексея Подольского и Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 убил последнего.