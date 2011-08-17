Защита Тимошенко попросит возобновить прямую трансляцию из суда

Адвокат Юлии Тимошенко Юрий Сухов намерен завтра, 18 августа, заявить ходатайство о возобновлении прямой трансляции, фото- и видеосъемки на судебном процессе. Об этом он заявил сегодня журналистам после окончания заседания, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Сухов отметил, что ходатайство возобновлении трансляции он хотел подать сегодня. «Но это такой интересный процесс. Я хотел сегодня заявить ходатайство, но я не смог этого сделать, даже не смог заявить ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку суд таким образом построил процесс, что он сам решает, какие ходатайства должны рассматриваться, а какие - нет. Я не знаю, почему», - отметил Сухов.

В то же время адвокат заверил, что завтра он будет подавать такое ходатайство. «Безусловно, процесс же открытый, его никто не закрывал, свидетелей допросили. Какая информация теперь может быть закрыта? Никакая. Это никак не может повлиять на процесс», - сказал он.