Шкиля неправильно поняли насчет единого кандидата от оппозиции

Народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Шкиль заявил, что его слова о согласовании единого кандидата на выборы от оппозиции были неправильно истолкованы, сообщает УНИАН.

Как отметил Шкиль, вообще речь шла о парламентских, а не президентских выборах. «Речь шла о том, в данном случае, что если будет предложена та система избирательного закона, которая сейчас у всех на устах, а имеется в виду 50/50, то предварительно достигнута договоренность, что могут быть согласованы оппозицией кандидаты в одномандатный мажоритарный округ. Это был мой тезис», - объяснил он.

«Ни о каком едином кандидате от оппозиции на президентских выборах речь не шла», - подчеркнул бютовец.

Как сообщал Главред ранее, Шкиль заявил, что между БЮТ и Арсением Яценюком «заключена предварительная договоренность о согласовании единого кандидата на будущих выборах президента».кандидата от оппозиции».