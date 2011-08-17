В Мариуполе зафиксированы новые тяжелые случаи холеры

В Мариуполе в среду, 17 августа, были подтверждены два новых тяжелых случая заболевания холерой.



65-летняя женщина подхватила инфекцию после купания в море. "Эта бабушка все лето купалась в самом неблагоприятном с точки зрения инфекции месте — в районе гостиницы "Турист", — рассказал главный санврач Мариуполя Георгий Гусаков газете "Сегодня".



Второй заболевший — 60-летний мужчина, который съел зараженного карася. "Знакомый угостил его этой рыбой, выловленной в устье Кальмиуса на Азовстальском мосту (еще один крупный очаг инфекции – прим. ред.)", - сообщил Гусаков.



"Он разделал рыбу, пожарил, а воздушный рыбий пузырь съел сырым. В результате попал в больницу в очень тяжелом состоянии, его целые сутки в реанимации выхаживали", — говорит медик.



Состояние обоих больных, которые находятся в холерном госпитале, остается тяжелым.



Всего в Донецкой области (в Мариуполе и Волновахском районе) зарегистрировано 32 случая заболевания холерой, у 23 человек обнаружен холерный вибрион (его носители не болеют, но могут заразить других). Все еще проходят лечение 5 больных холерой и 6 вибриононосителей.

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