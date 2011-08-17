В Луцке появилась улица Юлии Тимошенко - СМИ

{1-} Луцкий горсовет в среду, 17 августа, переименовал улицу Сергея Лазо в улицу Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ЗИК со ссылкой на собственного корреспондента. Кроме улицы, названной в честь экс-премьера, было переименовано еще 26 луцких улиц. За переименование в честь Тимошенко проголосовали 26 городских депутатов.

С предложением назвать улицу в честь Тимошенко выступил представитель депутатской группы «Місто майбутнього» Александр Пиза. В то же время, перед голосованием против выступили председатель комиссии по упорядочению названий улиц, заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Григоренко и другие представители политсилы, возглавляемой экс-премьером.

В частности, Григорчук отметил, что улицы можно называть только в честь умерших деятелей. Также в «Батькивщине» отметили, что можно было бы ограничиться присвоением Тимошенко звания Почетного гражданина Луцка.

Кроме того, ЗИК отмечает, что решение о переименовании было принято только повторным голосованием. При первом голосовании не хватило одного голоса - решение поддержали 25 депутатов.

В целом работы, связанные с переименованием, обойдутся луцкому бюджету в 84 тысячи гривен. Перед сменой названий улицы планируется отремонтировать.

Напомним сейчас продолжается суд по "газовому делу" против Юлии Тимошенко", сама экс-премьер находится под арестом.

Одним из последних свидетелей показания в деле Тимошенко давал экс-президент Виктор Ющенко который фактически дал показания против экс-премьера.