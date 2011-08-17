Кремль уличил Ющенко в лжесвидетельстве

Заявления экс-президента Украины Виктора Ющенко о его непричастности к заключению газовых контрактов с Россией не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный представитель администрации президента РФ агентству РИА Новости.

Как сообщал Главред, бывший глава украинского государства обвинил бывшего премьера в срыве подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году по приемлемой для Украины цене ($235 за тысячу кубов). С себя Ющенко какую-либо ответственность снял: он, дескать, не ведал о подробностях переговоров Тимошенко с руководством «Газпрома».



«Ющенко обманывает свой суд. Находясь на посту президента, он лично хотел получить политические дивиденды и предлагал президенту России Дмитрию Медведеву подписать соглашение об урегулировании газовых проблем. На это ему было сказано, что данный вопрос находится в компетенции правительств двух стран», - заявил представитель Кремля.



«Кроме того, в телефонных разговорах с Дмитрием Медведевым позднее Ющенко прямо заявлял, что он полностью доверяет Юлии Тимошенко, она обладает всеми необходимыми полномочиями и что он поддержит достигнутые с Россией соглашения», - добавил источник.



Кроме того Ющенко заявил, что не имеет никакого отношения к компании RosUkrEnergo. Тимошенко же ранее говорила, что бывший президент лоббировал интересы RosUkrEnergo и ее совладельца Дмитрия Фирташа. По словам Ющенко, деятельность RosUkrEnergo регулировалась межправительственными и межкорпоративными договоренностями.



Российский «Газпром» поставлял газ в Украину через швейцарскую RosUkrEnergo по следующей схеме: RosUkrEnergo покупал у «Газпрома» около 60 миллиардов кубометров газа в год, потом на границе России и Украины продавал чуть больше 50 миллиардов кубометров «Нафтогазу», а остальное экспортировал в Европу. Соответственно, «Нафтогаз» платил RosUkrEnergo, а RosUkrEnergo - «Газпрому».



Киев и Москва вели переговоры о поставках газа в Украину и его транзите в Европу в конце декабря 2008 года, однако эти переговоры закончились ничем. Первые дни 2009 года вошли в историю как период «газового конфликта», когда РФ прекратила поставки газа в Украину из-за отсутствия контракта, а затем и в Европу, так как Киев отбирал для своих нужд определенные объемы направляемого туда топлива. Конфликт завершился подписанием 19 января контрактов.



После подписания контрактов в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» перешли на работу без посредников и RosUkrEnergo начал оспаривать право собственности на 11 миллиардов кубометров газа в арбитражном суде Стокгольма. Стокгольмский арбитражный суд обязал компанию «Нафтогаз Украины» вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 миллиардов кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 миллиарда кубометров.

Напомним, Печерский суд с конца июня рассматривает «газовое дело» дело экс-премьера Юлии Тимошенко, которая в начале августа была помещена под арест. Генеральная прокуратура Украины обвиняет ее в превышении полномочий при подписании в 2009 году соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о поставках газа. В среду экс-президент Украины дал в суде свои свидетельские показания по «газовому делу».

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