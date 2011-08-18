Чехия пока не может присоединяться к еврозоне

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Чехия пока не готова отказаться от национальной валюты на фоне проблем в еврозоне, заявил премьер-министр страны Петр Нечас, сообщает «Эхо Москвы».

Он также сдержанно отнесся к предложению лидеров Германии и Франции о создании «экономического правительства» Еврозоны.

Ранее в министерстве финансов Чехии заявили, что реализация этой идеи приведет к утрате бюджетного суверенитета.

Напомним, 16 августа в Париже Ангела Меркель и Николя Саркози договорились ввести налог на финансовые транзакции внутри еврозоны и укрепить общую бюджетную дисциплину вплоть до внесения соответствующего пункта в конституции стран-членов.