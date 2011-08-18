Ющенко выступает против ареста Тимошенко и считает его незаконным

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Экс-Президент Виктор Ющенко выступает против ареста бывшего премьер-министра, лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко до вынесения решения суда, сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».



«Негативная оценка Виктором Ющенко газовых соглашений, заключенных экс-премьером в январе 2009 года, не означает, что он поддерживает неправовые действия властей против Юлии Тимошенко, в частности, ее заключения до вынесения решения суда», - заявила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.



Она также отметила, что Ющенко неоднократно предостерегал нынешнюю власть от использования суда в политических целях и подмены правосудия политическими расправами над оппонентами.



По ее словам, Ющенко требует от властей обеспечить открытое и беспристрастное судебное разбирательство всех резонансных дел. Она подчеркнула, что бывший президент поддерживает требования украинской и международной общественности о прекращении нарушения прав обвиняемых на справедливую судебную защиту, освобождении их из-под незаконного ареста, оглашении обвинительных заключений и предоставлении свободного доступа средств массовой информации к освещению судебных процессов.



Как сообщал ранее "Главред", Ющенко выступает за деполитизацию дела Тимошенко. Экс-Президент Виктор Ющенко дал в суде показания против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и обвинил ее в срыве подписания газовых контрактов на 2009 год по приемлемой цене.