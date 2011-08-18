Президент Сирии объявил о прекращении всех военных операций в стране

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Президент Сирии Башар Асад объявил о прекращении всех военных операций по подавлению антиправительственных выступлений. Такое заявление Асад сделал в ходе телефонного разговора с главой ООН Пан Ги Муном, сообщает «Лента.ру».

Во время этого разговора состоявшегося в среду, 17 августа, Пан Ги Мун заявил, что в Сирии должны быть немедленно прекращены «все военные операции и массовые аресты». Отвечая генсеку ООН, Башар Асад объявил о прекращении военных операций.

Как сообщал ранее "Главред", в Сирии с марта 2011 года проходят массовые антиправительственные выступления, участники которых требуют отставки Башара Асада с поста президента. Власти Сирии применяют жесткие меры для подавления акций протеста. В частности, лояльные Асаду войска в начале августа взяли штурмом город Хама - центр антиправительственных выступлений. В середине августа правительственные войска провели операцию в городе Латакия.

По данным сирийских правозащитных организаций, в результате разгона демонстраций и военных операций по подавлению антиправительственных выступлений в стране погибло более двух тысяч человек.