Кириленко хочет защитить украинский язык от посягательств местной власти

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Вячеслав Кириленко лидер партии «За Украину!», депутат от НУНС, зарегистрировал в ВР законопроект, в котором Рада обязана запретить сужение сферы использования украинского языка путем недопущения принятия местными властями решений о порядке применения языков, сообщает «Украинская правда».

«Законопроект устанавливает право на свободное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, запрещающее любые ограничения такого применения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект не допускает принятия органами власти, должностными и служебными лицами решений, совершения действий или бездействия, направленных на сужение сферы использования украинского языка или на ограничение права свободного использования украинского языка.

«Устанавливается прямой запрет на принятие решений, определяющих порядок использования языков, органами местного самоуправления, ужесточающий норму Конституции об определении порядка использования языков исключительно законами Украины», - говорится в документе.



Как известно, ранее Луганский облсовет рекомендовал руководителям всех учреждений области использовать русский язык наряду с государственным.



