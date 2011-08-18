Москва определилась с кандидатом в президенты Южной Осетии

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Москва на президентских выборах в Южной Осетии поддержит главу МЧС республики Анатолия Бибилова, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, эта кандидатура пролоббирована Минрегионом и российскими силовыми ведомствами. Сейчас кандидатура Бибилова проходит согласование на уровне премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева.

Помимо Бибилова, Россия в числе возможных кандидатов рассматривала лидера правящей в Южной Осетии партии «Единство» Зураба Кокоева и посла республики в Москве Дмитрия Медоева. Обсуждение, по данному вопросу, продолжалось с начала лета и завершилось только в августе.

Как пишет газета, сначала Москва собиралась поддержать любого кандидата, которого предложит действующий президент Эдуард Кокойты, однако затем было решено выбрать своего кандидата. Главной причиной такого шага, стало недовольство злоупотреблениями при восстановлении Южной Осетии после войны 2008 года, на которое Москва потратила около 30 миллиардов рублей.

По сведениям издания, в России у Кокойты нет высокопоставленных союзников. Заместитель директора ФСБ Вячеслав Ушаков, который поддерживал связь с президентом Южной Осетии, был уволен в феврале. А в июне глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин дважды отказался принять Кокойты. Тогда, стало ясно, что Россия не поддержит преемника южноосетинского президента.

Выборы в Южной Осетии назначены на 13 ноября 2011 года. Эдуард Кокойты не сможет принять в них участие, так как уже находится у власти два срока подряд.

Россия, по сведениям издания, начнет избирательную кампанию в Южной Осетии в сентябре. Агитировать за Бибилова будут глава МЧС Сергей Шойгу и Сергей Нарышкин.

Кто примет участие в выборах, помимо Бибилова, пока неизвестно. В соответствии с исправленной конституцией республики, на высший государственный пост может баллотироваться только гражданин, проживший на территории Южной Осетии последние 10 лет.

Как отмечал бывший министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, многие представители оппозиции ранее покинули республику из-за давления властей, в связи с чем не смогут принять участие в выборах из-за столь строгого ценза оседлости.

По словам главы Центра политической конъюнктуры Сергея Михеева, победителем выборов станет кандидат от Москвы. «Поддержка Москвы станет ключевым фактором в президентской гонке. Южная Осетия, по сути, живет за счет помощи РФ», - заявил он.