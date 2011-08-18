Суд по делу Луценко переехал

{1-}

18 августа, в 9.15 утра после перерыва продолжиться судебное заседание Печерского райсуда по делу экс-министра Юрия Луценко. Заседание будет походить в составе трех судей во главе с судьей Волком, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

Отметим, что нынешнее судебное заседание будет проходить по новому адресу: ул. Гайцана, 4, зал № 3.

На сегодняшнем судебном заседании должны быть допрошены потерпевшие по делу.

Напомним, что на прошлом заседании в 11 августа суд принял решение изменить порядок судебного заседания, допросив сначала потерпевших по делу. Хотя накануне был объявлен другой порядок работы.

Сторона защиты выразила протест об изменении порядка работы, поскольку готовилась на прошлое заседание для допроса свидетелей по делу.

Напомним также, что судебное заседание проходит в полузакрытом режиме, поскольку фото-и видеосъемка в зале суда запрещена.

Сегодня - 236 день незаконного пребывания Юрия Луценко за решеткой Лукьяновского СИЗО.ф