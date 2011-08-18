Джемилев: Джарты заменят люди «макеевской» команды

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Мустафа Джемилев заявил, что период пребывания Василия Джарты во главе Совета министров Крыма «безусловно, не останется бесследным», сообщает пресс-служба Меджлиса.

«Василий Джарты был неординарной, яркой фигурой и период его пребывания во главе Совета министров Крыма не останется бесследным»

По словам лидера крымских татар, Меджлис не всегда соглашался с решениями крымского премьера, касающимися репатриантов.

«Джарты довольно конструктивно, к примеру, начал вести диалог по решению земельных проблем, и уже намечались какие-то конкретные шаги выхода из этого тупика. Как дальше будет развиваться ситуация, я пока не представляю», - сказал Джемилев.

Глава Меджлиса прогнозирует, что Совет министров могут возглавить представители «макеевской» команды Джарты. В частности, первый замглавы Совмина автономии Павел Бурлаков.

Джемилев уверен, что глава Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, которому также прогнозируют эту должность, не согласится переехать в Крым. «Разве что занять пост главы Совмина автономии ему настоятельно предложит президент Украины Виктор Янукович», - уточнил депутат.

В то же время глава меджлиса считает, что назначение главы МВД Анатолия Могилева главой Совмина Крыма было бы самым неудачным решением.

«А наиболее неуместным было бы решение прислать сюда Могилева. Так как это было бы похоже на провокацию. Человека, который натворил столько всего негативного в Крыму и наговорил гадости в прессе не только против крымских татар, но и всех депортированных народов, ставить во главе правительства было бы неразумно», - цитируются в сообщении слова Джемилева.

Напомним, Джарты умер в ночь на 17 августа, поданным СМИ, у него был рак.