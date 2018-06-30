"У нашей армии есть только дуля". Тука оценил потенциал ВМС в Азовском море

В Азовском море ВМС Украины могут противопоставить России "только дулю", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту", — сказал Тука в эфире телеканала ZIK.

Таким образом он отреагировал на призыв одного из экспертов в студии к активным действиям в море.

Напомним, ранее Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения на Донбассе.