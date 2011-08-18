Луценко не советует Тигипко ездить на охоту

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Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко жалеет о решении вице-премьера Сергея Тигипко объединить его партию «Сильная Украина» с Партией регионов, сообщает «Украинская правда»

Об этом Луценко заявил журналистам перед началом судебного заседания в четверг.

«Я считаю Тигипко серьезным и действительно перспективным политиком. Мне жаль, что он сделал такой шаг», - сказал Луценко.

«Единственное, что могу прокомментировать - это не ездить в коем случае на охоту», - добавил он.

Как известно, на охоте в 2007 году был смертельно ранен член Партии регионов Евгений Кушнарев.

Как сообщал ранее «Главред», 18 августа, в 9.15 утра после перерыва продолжиться судебное заседание Печерского райсуда по делу экс-министра Юрия Луценко.

Отметим, что нынешнее судебное заседание будет проходить по новому адресу: ул. Гайцана, 4, зал № 3.

На сегодняшнем судебном заседании должны быть допрошены потерпевшие по делу.



