Горбачев назвал ГКЧПистов идиотами и заявил, что СССР можно было сохранить

18 августа 2011, 11:27

{1-} Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев по-прежнему считает, что распад СССР в том варианте, в каком он произошел, был вовсе не неизбежен. По его словам, организаторы путча поступили вопреки здравому смыслу, попытавшись организовать в августе 1991 года государственный переворот: в стране должны были свершиться существенные перемены, но реформаторским путем.

Об этом он сказал 17 августа на пресс-конференции, сообщает русская служба Голоса Америки.

«Меня часто спрашивают, был ли шанс сохранить Союз, был ли неизбежен его распад? Союз можно было сохранить. Но не старый, он был бюрократичный. Подошло время нового союзного договора независимых государств», – сказал Михаил Горбачев на пресс-конференции. Как известно, одним из последствий путча стал срыв намеченного на 20 августа 1991 года подписания «Договора о Союзе Суверенных Государств». По замыслу Горбачева, в ведении федеративного центра должны были остаться стратегические вопросы, в том числе обороны и экономики, а решение других насущных проблем следовало отдать на откуп суверенным государствам, образовавшимся на основе бывших союзных республик за исключением прибалтийских и отдельно позиционировавшей себя уже тогда Грузии.

Действия ГКЧП экс-президент и генеральный секретарь ЦК КПСС расценил как государственный переворот и выступление реакционных сил. «Их целью было свергнуть правящий режим и взять власть в свои руки, остановить перестройку, повернуть всю ситуацию вспять. Почему это важно понимать? С тех пор в стране сменилось несколько поколений, а свою историю надо знать», – резюмировал он.

Горбачев рассказал, что на него было оказано сильнейшее давление со стороны ряда членов политбюро ЦК КПСС с целью «принять силовые меры, ввести чрезвычайное положение». Когда они исчерпали все свои доводы, то решились на путч, заключил экс-президент.

«Только идиоты могли пойти на такие меры. Уже была составлена экономическая программа, подписанная всеми республиками, кроме прибалтийских. Подготовили документ о сохранении государства как федеративного союза, назначили внеочередной съезд (депутатов. – Ред.) на ноябрь», – констатировал он.

Бывший глава СССР, по собственному признанию, знал о готовящемся перевороте, но считал гораздо более важным предотвратить кровопролитие и угрозу гражданской войны.

«Говорят, что Горбачев все знал, а как ему было не знать... Откуда мне только не звонили, не предупреждали: путч, путч, путч... Мое окружение... Самое главное было не довести до большой крови. И мы этого избежали. Гражданская война могла бы быть в напичканной ядерным оружием стране», – сказал Горбачев. Чем бы все это закончилось, никто не знает, добавил он.

Он признал, что совершил в тот период много ошибок. Но одновременно подчеркнул, что не стоит всю ответственность взваливать только на него. «Было ведь еще и политбюро. Оно действовало по такому принципу: если хотя бы у одного [члена] есть возражение, то решение откладывается. Так что был коллективный Горбачев», – обобщил политик.

С точки зрения самих создателей ГКЧП, мотивы их выступления заключались в восстановлении законности в СССР и предотвращении распада государства. Действия путчистов не получили правовой оценки, так как в 1994 году все арестованные участники ГКЧП были амнистированы еще до вынесения приговора. Перед судом добровольно предстал только не входивший в комитет генерал Валентин Варенников, который был оправдан.

На взгляд Горбачева, это был своеобразный «бартер».

«То есть амнистия гэкачепистам в обмен на прекращение расследования причин и выявление виновных в расстреле парламента (в 1993 году. – Ред.)», – уточнил он.

Как напоминает Русская служба «Голоса Америки»: По результатам исследования, проведенного «Левада-центром», количество граждан РФ, по мнению которых события 1991-го имели гибельные последствия для страны, за последние десять лет выросло с 25% до 39%. 35% респондентов назвали случившееся «эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны». И лишь 10% опрошенных расценили августовские события как «победу демократической революции, покончившей с властью КПСС».

Неоднозначны и оценки роли, которую сыграл в те дни Михаил Горбачев. С точки зрения 43% россиян, он «растерялся и выпустил власть из рук». 20% респондентов уверены, что, став пленником заговорщиков, он был не в силах повлиять на ход событий. Наконец, 11% жителей РФ полагают, что президент СССР поддерживал ГКЧП.

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) — самопровозглашенный орган в СССР, состоявший из руководителей ЦК КПСС и членов правительства. 18-21 августа 1991 года ГКЧП осуществил попытку государственного переворота, отстранив Михаила Горбачева от поста президента СССР. После провала августовского путча все члены ГКЧП были арестованы, за исключением министра внутренних дел СССР Бориса Пуго, который покончил с собой.

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