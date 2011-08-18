В Макеевке прощаются с Василием Джарты (ФОТО)

В городе Макеевка (Донецкая область) в четверг, 18 августа, проходит церемония прощания с главой Совета министров АР Крым, почетным жителем Макеевки Василием Джарты, сообщает «Интерфакс-Украина»



Возле Театра юного зрителя Макеевки, в котором установлен гроб с телом Джарты, находятся около 1000 человек. Многие из них с большими букетами цветов и венками, повязанными траурными лентами с надписями.

Гроб стоит в фойе на втором этаже театра, рядом с ним – ближайшие родственники крымского премьера. По их просьбе фото- и видеосъемка в этом зале запрещена.



Предполагается, что прощание с Джарты в театре закончится около 12.00. Затем гроб перевезут в Свято-Георгиевский собор Макеевки, где пройдет обряд отпевания.



В настоящий момент центральная улица города Ленина, где находится театр, перекрыта. К театру пропускают только машины, участвующие в траурной церемонии. В Макеевке приспущены все государственные флаги и перевязаны траурными ленточками.



Предположительно, после 12.00 в Макеевку прибудет Президент Украины Виктор Янукович. Похоронят Джарты на Казачьем кладбище города.



Как сообщал ранее «Главред», Джарты скончался в ночь на 17 августа в Крыму вследствие тяжелой болезни.

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