России необходимы свободные выборы и новое руководство – Горбачев

{1-} Михаил Горбачев призвал к переменам в руководстве России и раскритиковал монополию на власть «Единой России», назвав эту партию худшим вариантом КПСС, пишет Financial Times, описывая пресс-конференцию экс-президента СССР, которую он дал 17 августа, в канун 20-летия путча ГКЧП.

Бывший лидер СССР подверг критике российское правительство и выразил сожаление, что страна «движется назад». Он заявил, что России необходимы свободные выборы и новое руководство. По словам бывшего руководителя КПСС, для людей важно ощущать собственное участие в политическом процессе. Он порекомендовал восстановление прямых выборов губернаторов и проведения выборов в парламент на мажоритарной основе. Горбачев предупредил об угрозе, которую представляет управление Россией монополией, и призвал к «ротации высшего руководства».

«Должно произойти обновление высшего звена руководства», – сказал Горбачев на пресс-конференции и добавил, что приходит время, когда нужно сойти с проторенной дороги. По словам единственного президента СССР, если режим действует только ради наращивания собственной власти, то он уже является частично авторитарным.

Горбачев считает, что пора покончить с политическими монополиями в советском стиле. Он явно проводил параллели между былыми и сегодняшними сторонниками жесткого курса. Впрочем, от критики в адрес Путина он воздержался и похвалил его за то, что Путин вытащил Россию из хаоса ельцинских лет. Корреспондент FT, отмечает, что, публичное выступление Горбачева, очевидно, было призвано продемонстрировать оппонентам, что он до сих пор находится в боевой форме». По его впечатлениям, у Горбачева прибавилось седины, говорит он некоторым затруднением, но остается улыбчивым, а его остроумие – точно бритва.

Горбачев заметил, что журналисты часто называют его слабым и мягкотелым. Но, как сказал экс-генсек КПСС, если бы «этот слабак» не оказался на своем посту в тот конкретный момент, одному Богу известно, что сделали бы с нами.

В то же время, Горбачев по-прежнему считает, что распад Советского Союза в том варианте, в каком он произошел, был вовсе не неизбежен. По его словам, организаторы путча поступили вопреки здравому смыслу, попытавшись организовать в августе 1991 года государственный переворот: в стране должны были свершиться существенные перемены, но реформаторским путем.