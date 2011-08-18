Власть Луцка запретила переименовывать улицу в честь Тимошенко

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Николай Романюк глава исполнительного комитета Луцкого городского совета ветировал решение горсовета от 17 августа о переименовании с 1 февраля 2012 года 27 улиц Луцка, включая улицы Лазо в улицу Юлии Тимошенко, говорится в сообщении отдела информационной работы Луцкого горсовета.

Как сообщается, поздно вечером 17 августа мэр подписал соответствующее распоряжение № 374, руководствуясь Конституцией, законом «О местном самоуправлении» решением горсовета от 23 сентября 2007 года и уставом территориального общества Луцка.

«Учитывая предложения общественного совета и многочисленные жалобы жителей Луцка на отсутствие консультаций с ними. Согласно уставу города наименование и переименование территориальных объектов города - улиц, переулков, площадей и парков и т.д. - осуществляются горсоветом по результатам проведения консультативного опроса жителей города», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа Луцкий горсовет на сессии решил переименовать 27 улиц Луцка, включая улицу Лазо в улицу Юлии Тимошенко с февраля 2012 года.

Из 36 депутатов, участвовавших в голосовании, 28 депутатов поддержали данное решение, другие проголосовали против или воздержались.