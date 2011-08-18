Мельниченко требует возбудить дело против Кучмы и Ющенко

{1-} Бывший телохранитель экс-Президента Украины Леонида Кучмы Николай Мельниченко направил генеральному прокурору Виктору Пшонке «Заявление о преступлении», в котором требует возбудить уголовное дело сразу против двух экс-президентов — Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Как сообщает газета «Сегодня», заявление зарегистрировано в ГПУ 16 августа.

Как отмечает издание, речь идет о записанной экс-майором якобы беседе Кучмы с председателем Национального банка Ющенко 25 августа 1999 года, накануне очередных президентских выборов.

Если верить «пленкам Мельниченко», то в этом разговоре Кучма уговаривал Ющенко пойти на эмиссию денег и выпустить в обращение миллиард гривен, без которых, дескать, Кучме невозможно будет победить на выборах. Ющенко якобы не хотел идти на это, понимая последствия инфляции, но Кучма его уговорил, пообещав пост премьер-министра.

В конце концов, Ющенко согласился и выпустил в обращение 2 млрд грн. Это, по мнению Мельниченко, преступление, поскольку народ обнищал из-за инфляции.

В связи с этим Мельниченко просит возбудить против второго и третьего президентов уголовное дело. При этом он прилагает к заявлению диск с соответствующей записью со своих «пленок».

В разговоре с «Сегодня» Мельниченко сказал, что теперь ожидает, что ГПУ поручит Контрольно-ревизионному управлению проверку того, каким был размер эмиссии и какой ущерб она нанесла экономике государства и народу.