Визит Папы Римского привел к массовым столкновениям в Мадриде (ВИДЕО)

В столице страны - Мадриде - произошли столкновения между противниками визита Понтифика и правоохранителями, сообщает канал «24».

По меньшей мере шесть человек были заарестованы, двое полицейских – госпитализированы. Недовольство части испанцев вызвала фантастическая сумма расходов, которые власти выделяют на организацию визита главы Ватикана - 72 миллиона долларов США.

Испанцы считают такие расходы неоправданными. Ведь испанская экономика сейчас переживает не лучшие времена - отмечают обозреватели.

Отметим, сегодня - первый день визита Папы Римского в Испанию. Он продлится четыре дня. За это время Бенедикт XVI встретится с верующими и примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи.

Посмотреть на Папу приедут почти 1,5 миллиона человек.

Видео: канал "24"