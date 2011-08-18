Уровень доверия к Президенту и власти падает - эксперт

Социологи констатируют резкое падение уровня доверия к Президенту Украины Виктору Януковичу и власти в целом, сообщил генеральный директор компании TNS Николай Чурилов.

По результатам исследования, проведенного в июле 2011 г., степень доверия к Президенту снизилась до –0,8%, то есть ему в определенной степени доверяют около 30% граждан Украины. Показатели премьер-министра Николая Азарова хуже: если 3-4 месяца тому назад процентный показатель доверия к нему составлял –0,2-0,1%, то сейчас ему доверяют на –1,1% (15-18% населения).

По словам Чурилова, исследование выявило, что среди политиков самый низкий уровень доверия у экс-президента Украины Виктора Ющенко. «Я думаю, за несколько недель или месяцев мы сможем занести его к Книгу Гиннеса: около 85-90% населения абсолютно не доверяют этому человеку». Коэффициент доверия к Ющенко составил -1,75% и продолжает падать.

Резко упал уровень доверия к лидеру партии «Сильная Украина», вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею Тигипко: если 3-4 месяца назад он мог конкурировать с Януковичем, то сейчас степень доверия снизилась.

В соответствии с результатами исследования, первое место по уровню доверия украинцев занял председатель партии «Фронт змін», народный депутат от НУ-НС Арсений Яценюк: ему доверяет около 40% населения.

Резко упал уровень доверия и желания голосовать за Партию регионов. Если раньше 29-30% граждан готовы были проголосовать за ПР, то сейчас этот показатель составляет около 20%.

По данным исследования, за «Сильную Украину готовы голосовать 1,3% населения. «Возможно потому и возникло желание слиться с другой политической силой, потому что доверие к «Сильной Украине» исчерпано», - подчеркнул Чурилов, комментируя намерения Партии регионов и «Сильной Украины» объединиться.

Он также сообщил, что среди институтов власти самый низкий уровень доверия населения к суду – ему в определённой степени доверяют 10-15% граждан Украины. Невысокие показатели также имеет прокуратура и милиция. В большей степени украинцы доверяют армии.