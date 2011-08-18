Названа сотня самых влиятельных людей Украины

18 августа 2011, 13:18

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ТОП-100 самых влиятельных людей Украины названы журналом «Корреспондент».в рамках ежегодного проекта.  При этом регионалами можно назвать 32 из 100 самых влиятельных украинцев.

Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, Президент Украины Виктор Янукович.

Второе место в рейтинге занял регионал Юрий Иванющенко, который впервые попал в список самых влиятельных украинцев. Третье место в списке, как и в прошлом году, занял глава Администрации президента Сергей Левочкин. Замыкают первую пятерку миллиардер Ринат Ахметов и премьер-министр Николай Азаров.

В то же время экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заняла десятое место, а экс-президент Виктор Ющенко выбыл из списка топ-100. При этом сын Януковича Александр расположился на 30 строчке в рейтинге.

Только один человек в первой десятке самых влиятельных украинцев не имеет никакого отношения к правящей партии. Впервые представителям одной политсилы удалось настолько плотно оккупировать верхушку рейтинга ТОП-100.

26 человек в списке имеют членский билет Партии регионов, однако в целом регионалами можно назвать 32 из 100 самых влиятельных украинцев. Лишь четверо бютовцев попали в рейтинг. Год назад в ТОП-100 самых влиятельных украинцев оппозиционный БЮТ представляли 11 человек.

Как отмечает издание, 26 новичков вошли в нынешний список ТОП-100. В 2010-м новичками были 44 человека. Кроме того, 48 человек в списке самых влиятельных людей Украины входят в рейтинг Корреспондента Золотая сотня - 100 самых богатых украинцев. В прошлом году таковых было 42 человека. Суммарный кошелек богачей - $ 71,5 млрд - равен полутора годовым бюджетам страны.

По данным издание,  24 участника рейтинга работают в исполнительной власти. В их числе - Президент Украины, премьер-министр, вице-премьеры, члены Кабинета министров и главы силовых ведомств.

19 человек в рейтинге представляют законодательную власть. 12 народных депутатов из нынешнего списка ТОП-100 входят в пропрезидентскую коалицию, остальные находятся в оппозиции. Всего в рейтинге самых влиятельных 11 оппозиционеров, то есть лишь каждый десятый участник рейтинга. Это значительно меньше, чем годом ранее, когда каждый шестой участник списка был в оппозиции.

При этом каждый шестой участник рейтинга ТОП-100 проявил себя вне политики и бизнеса. Среди самых влиятельных людей Украины в этом году четверо спортсменов, трое религиозных деятелей. По трое трудятся на ниве журналистики и литературы, двое - музыканты. В рейтинг вошли один художник и один представитель кинематографа.

50 лет - средний возраст участников рейтинга. В него вошли 9 женщин и 91 мужчина. Донецкая область стала лидером по количеству участников рейтинга, родившихся в отдельном взятом регионе. 21 из 100 самых влиятельных украинцев родом из самой населенной области Украины. В Киеве родились 11 участников списка.

Напомним, в 2003 и 2004 годах список возглавлял Леонид Кучма, в 2005-м - Виктор Ющенко, в 2006-м - Ринат Ахметов, в 2007-м и 2010-м - Виктор Янукович, а в 2008 и 2009 годах - Юлия Тимошенко.

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