На место Джарты хотят выдвинуть Лужкова

{1-} Движение «Севастополь-Крым-Россия» предложило назначить на освободившийся пост премьер-министра Крыма бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

С соответствующим предложением представители движения обратились к президенту Украины Виктору Януковичу (с которым, в соответствии с конституцией Украины, согласовывается кандидатура главы правительства Крыма), сообщают Новости Украины.

Активисты движения считают, что Лужков «способен обеспечить радикальный прорыв в социально-экономическом развитии полуострова и дальнейшую позитивную динамику российско-украинских отношений». Они напоминают, что Лужков, будучи мэром Москвы, много сделал для Севастополя и заслужил расположение крымчан. Крымчане, как полагает СКР, «любят Юрия Михайловича примерно так же, как в свое время советский народ любил Ленина».

Среди прочего в заявлении подчеркивается, что Лужков может привлечь инвестиции для строительства моста через Керченский пролив и добиться завершения этого давно обсуждаемого проекта.

Реакция украинского руководства и самого Лужкова на инициативу СКР пока неизвестна.

Напомним, возможность назначения Лужкова главой правительства Крыма уже обсуждалась в 2010 году, вскоре после его отставки с поста московского мэра. Эту идею, как сообщалось, озвучил лидер партии «Союз» Лев Миримский. По его словам, отсутствие у Лужкова украинского гражданства помехой не является: Миримский напомнил, что в прошлом правительством Крыма уже руководил россиянин - Евгений Сабуров.

До недавнего времени пост премьер-министра Крыма занимал Василий Джарты. Он скончался в ночь на 17 августа.

Юрий Лужков, занимая пост мэра Москвы, активно поддерживал связи с Крымом. В период с 1991 по 2005 годы по его инициативе из столичного бюджета в развитие туристического бизнеса в Крыму было инвестировано около миллиарда рублей. На московские деньги было также построено жилье для семей российских офицеров Черноморского флота, был отремонтирован флагман ЧФ - ракетный крейсер «Москва». Московское правительство также профинансировало открытие Черноморского филиала МГУ в Севастополе.