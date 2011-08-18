В Макеевке попрощались с Джарты (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Макеевке, в здании Театра юного зрителя, состоялась гражданская панихида по премьер-министру Крыма Василию Джарты, сообщают «Новости Донбасса»



Возле театра стоял катафалк марки Chrysler и много других дорогостоящих машин.

На площади возле ТЮЗа собралось около 2.5 тыс. человек. К ним постоянно присоединялись небольшие группки жителей Макеевки.

«Хозяина своего поглядеть, в последний путь его спровадить», — рассказала пенсионерка, пришедшая попрощаться с Джарты.



Многочисленная охрана в штатском поочередно пропускала людей на второй этаж, где находился гроб с покойным. Рядом с гробом находились ближайшие родственники Джарты. В частотности, его старшая дочь заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты.

Среди участников церемонии замечены глава МВД Анатолий Могилев, экс-заместитель главы Минрегионстроя Юрий Хиврич, прокурор Донецка Александр Ольмезов, глава МВД Донецкой области Виктор Дубовик, гендиректор «НКМЗ», нардеп Георгий Скударь, экс-председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир Логвиненко, городской голова Горловки Евгений Клеп, депутат Донецкого горсовета Александр Адамов.

Вдоль маршрута от Донецка до макеевского ТЮЗа через каждые 100–200 метров дежурят сотрудники ГАИ.



Улицы, прилегающие к зданию ТЮЗа, были перекрыты, на подъездах к театру было много нарядов милиции.



Сейчас в Свято-Георгиевском соборе Макеевки проходит обряд отпевания. Похоронят Джарты на Казачьем кладбище города в 14.30.

Не обошлось во время церемония прощания с председателем Совмина Крыма Василием Джарты и без инцидента.

Милиция задержала группу протестующих, планировавших провести митинг протеста по пути следования Президента Украины Виктора Януковича из донецкого аэропорта в Макеевку. Они намеревались встретить кортеж Президента, прибывшего проститься со своим соратником, с плакатами оскорбительного для Виктора Януковича и покойного Василия Джарты содержания. Планировалось, что женщины в черных платках взмахому руки укажут Президенту дорогу на кладбище в Макеевке, подкрепив этот действие транспорантом со словами «Туда вам и дорога».

Напомним, 17 августа скончался премьер-министр АРК, экс-первый заместитель председателя Донецкой ОГА, бывший городской голова Макеевки Василий Джарты.

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