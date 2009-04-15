Владислав Лясовский: Никакого политического подтекста в решениях Нацсовета нет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании отменил свое же решение от 5 ноября прошлого года, которым временно разрешил кабельщикам ретранслировать российские «Первый канал. Всемирная сеть» и каналы группы «Цифровое телесемейство» в обмен на их обещание «в разумные сроки» привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства.



Нацсовет констатировал: никаких шагов в этом направлении российская «первая кнопка» не предприняла, поэтому если в течение ближайших полутора месяцев «Первый канал. Всемирная сеть» не выполнит своих же ранее данных обещаний, Нацсовет просто запретит ретранслировать этот канал кабельщикам. Пикантность ситуации заключается еще и в том, что за «последнее предупреждение» российскому «Первому каналу» проголосовали фактически те же члены Нацсовета, которые на прошлой неделе разрешили «Радио One» изменить позывной на «Радио Алла», чем накликали на себя обвинения в лоббировании российского продукта.



О том, стоит ли связывать «пророссийские» и «антироссийские» решения Нацсовета, почему Нацсовет точит зуб на «Первый канал» и сколько во вчерашнем решении Нацсовета политики, «Главред» говорил с членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владиславом Лясовским.



Господин Лясовский, с чем связано решение об отмене принятого ранее решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о разрешении ретрансляции российского Первого канала?



В решении №1870 от 5 ноября прошлого года содержались определенные обязательства, которые брала на себя компания «Первый канал. Всемирная сеть» и те телеканалы, которые входят в ее пакет, по поводу того, чтобы легитимно выходить в эфир на территории Украины. За это время никаких шагов навстречу со стороны этих каналов по выполнению их обещаний не было. Мы ждали полгода хоть какой-то информации, какого-то контакта. Но не дождались, поэтому и приняли такое решение, к сожалению. Я подчеркиваю, к сожалению, потому что для нас это тоже не очень приятные вещи. Мы понимаем, что лучше работать в согласии и на основе каких-то здоровых компромиссов. Пока мы этого не достигли.



Но мы сделали, на наш взгляд, нормальные вещи: мы принимаем не какие-то сиюминутные кардинальные меры, а даем им еще полтора месяца, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законодательством. Мы ожидаем, что со стороны этих каналов все-таки будут какие-то сдвиги, они каким-то образом все же отреагируют на наше предупреждение и используют это время, чтобы выйти на обещанный ими же самими результат.



Не могли бы вы в нескольких словах рассказать, какие именно меры по адаптации должны были предпринять эти каналы, чтобы теперь к ним не возникало претензий со стороны Нацсовета?



Во-первых, они сами задекларировали, что «Первый канал. Всемирная сеть» сформирует специальную международную версию «Первого канала» с учетом требований украинского законодательства, которые выдвигаются к телевизионным каналам, транслирующимся в кабельных сетях Украины...



А о каких именно требованиях идет речь, и чем принципиально не подпадает нынешний контент этого канала под эти требования?



Вопрос здесь не в контенте, а в определенных разногласиях в наполнении рекламой, в использовании авторских и смежных прав и вопросах, связанных с моралью и этикой. Элементарная вещь: 23:00, то есть час, после которого можно показывать определенные программы или рекламу алкоголя в Украине, в Украине и России – немножко в разное время.



Во-вторых, в письме господина Дубового, генерального директора телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть», датированном ноябрем прошлого года, шла речь о том, что его компания обязуется «в разумные сроки» согласовать с Нацсоветом весь комплекс мер относительно адаптации телевизионных каналов «Первый канал. Всемирная сеть», а также каналов группы «Цифровое телесемейство» («Дом кино», «Музыка Первого», «Время далекое и близкое», «Теленяня» , «Телекафе» ) к требованиям законодательства Украины.



В другом абзаце этого письма идет речь о том, что компания обязуется заключить договор с зарегистрированным на территории Украины юридическим лицом, которое имеет право на ретрансляцию каналов «Первый канал. Всемирная сеть» и каналов «Цифровое телесемейство» в кабельных сетях.



Информация по выполнению любой из этих позиций на сегодняшний день в Нацсовете отсутствует.



Последовала ли какая-то реакция на ваше решение от самого «Первого канала»? Они, по крайней мере, в курсе, что у них есть полтора месяца, чтобы выполнить свои же обещания?



Все наши решения абсолютно открытые, их можно увидеть на нашем сайте, в бюллетене, который мы выпускаем. Я думаю, что если вы знаете, то они, наверное, тоже все это знают (смеется). Это не секрет ни для кого, но сейчас, опять же, начинаются какие-то политические игрища по этим вопросам.



А есть ли действительные основания для политизации этого вопроса?



Я хочу подчеркнуть, что абсолютно никакого политического подтекста в этом решении нет. Между нами была договоренность о том, что будут предприняты совершенно четкие, прозрачные шаги, дабы выйти на определенные конструктивные возможности. Мы тоже были заинтересованы в том, чтобы для других телеканалов – не только российских, но и всех остальных, которые не подпадают под действие Конвенции о трансграничном вещании, – был пример, на котором можно было бы показать, как нужно работать, выполняя все требования действующего законодательства Украины. Мы всячески способствовали, чтобы «Первый канал. Всемирная сеть», который, на наш взгляд, не был самым крупным нарушителем, все же предпринял этот первый конструктивный шаг навстречу тому же украинскому зрителю.



Закон четкий, он обусловливает наши возможности и мы, к сожалению, должны реагировать, потому что нельзя заставлять один канал выполнять нормы законодательства, а в это время другие каналы, выходящие на той же территории и на ту же зрительскую аудиторию, могут себе позволять не выполнять эти нормы закона. Это несправедливо и на мой взгляд и на наш – взгляд Национального совета.



Поэтому мы будем приводить в соответствие с нормами действующего законодательства деятельность всех без исключения телеканалов, выходящих на территории Украины. Но мы будем делать все возможное, чтобы эти вопросы решались не такими непопулярными методами, как этот, а все же представители этих каналов с пониманием относились к требованиям украинского законодательства и нормально работали.



При этом для этих каналов подобная нашей ситуация не является сюрпризом или новостью как на территории бывшего СССР, так и вообще на территории Европы. Вы, наверное, знаете, что существует несколько версий того же канала «Первый канал. Всемирная сеть»: есть версия для Прибалтики, есть для Европы, для Израиля, для США и так далее. То есть они понимают, что под определенные регионы нужно делать немножко другой контент-продукт, который будет адаптирован к определенным нормам этих территорий. Почему они не могут или не хотят этого делать для Украины – нам непонятно.



Если бы Россия сейчас, как Украина, была в полушаге от вхождения в перечень стран, входящих в Конвенцию о трансграничном вещании, вообще никаких вопросов бы не было, потому что эта Конвенция устанавливает четкую, прозрачную процедуру, позволяющую всем каналам стран, которые являются участниками Конвенции, абсолютно спокойно обмениваться своими программными продуктами. Да, там есть определенные рамки, в которых нужно работать, но они абсолютно четкие для всех стран, нет такого, что для Великобритании одни условия, для Франции – другие, а для России – третьи. К сожалению, сегодня Россия не входит в перечень стран, подпадающих под действие Конвенции о трансграничном вещании, умышленно или неумышленно они до этого еще не дошли. Поэтому есть определенные разногласия между нашим законодательством, которое максимально адаптировано к европейским нормам вещания, и российским, где это пока не так.



В прошлом году после принятия подобного решения Нацсовет столкнулся с политическим давлением на себя, как изнутри Украины, так и извне...



Я еще раз хочу отметить: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не политический органом. Если вы в Германии имеете возможность ехать по автобану, немного выпив пива, и это абсолютно нормально, то когда вы въезжаете на территорию Украины с немецкими номерами и тоже выпили пива, вас за это оштрафуют или отберут машину на штрафплощадку. Почему? Да потому что другие правила действуют! И ваши правила, по которым вы ездите в Германии, не совпадают с нашими, и вам нужно все-таки каким-то образом адаптироваться к украинским правилам.



Еще раз подчеркиваю: Нацсовет не политический орган. Поэтому закон и Верховная Рада, те же политики, требуют от нас, чтобы мы четко выполняли закон и контролировали выполнение действующего законодательства телерадиовещателями на территории Украины. Мы это делаем. Не нравится? Есть Верховная Рада, есть другие политические рычаги, механизмы, посредством которых можно менять ситуацию: либо изменить действующее законодательство, либо предоставить какие-то другие возможности для каналов, которые не подпадают под юрисдикцию украинского законодательства, – пожалуйста, но это уже вопрос не к Национальному совету.



У нас есть закон и наши положения, согласно которым мы выполняем свою работу. Если вы хотите что-то изменить, – пожалуйста, меняйте на законодательном уровне как субъекты законодательной инициативы и так далее, и тому подобное. Мы будем поддерживать и выполнять те решения, которые вы примете как политики.



Традиционный аргумент оппонентов Нацсовета – что вы вроде бы таким образом лишаете людей возможности смотреть их любимые передачи...



Простите, 85-90 процентов всех программ, которые выходят на этом канале, с переводом или с титрованием, или с адаптацией, но уже выходят на украинских телеканалах. Просто возьмите и сопоставьте, что выходит на телеканале «Первый канал. Всемирная сеть», и какие из этих программ выходят на ТРК «Украина», на «1+1», «Интере», и вы увидите, что все саме рейтинговые, самые популярные программы и сериалы выходят на украинских каналах.



Так что теряет зритель? Почти ничего. Это только политические игры, и не больше. Что касается тех же сериалов, то украинские компании даже в условиях кризиса закупают сериалы у той же России за большие деньги. И когда они начинают их транслировать, то оказывается, что на другом канале, который тоже транслируется в той же кабельной сети на территории Украины, выходит уже 20-я – 30-я серия того же сериала. Простите, так кто будет его смотреть, если его можно было еще полгода назад начать смотреть на другом канале? Это – во-первых. А во-вторых, понятно, что это влияет на рейтинги украинских телеканалов, потому что люди будут меньше смотреть украинскую версию, а следовательно, украинская компания вряд ли сможет «отбить» расходы, вложенные ею на приобретение этого сериала.



Во временном отношении решение касательно российских телеканалов совпало с изменениями в руководстве Нацсовета...



Это совершенная случайность. Вы же понимаете, полгода – это вполне достаточный срок, чтобы хотя бы намекнуть на то, что компания предпринимает хоть какие-то шаги навстречу, намекнуть хотя бы на минимальное выполнение договоренностей и своих обещаний полугодичной давности. К сожалению, ни одного такого сигнала к нам не поступало.



Кстати, принял ли Нацсовет отставку господина Шевченко?



Нет. Мы вовсе не хотели и не хотим этого делать, и постараемся сделать все возможное, чтобы убедить Виталия Федоровича оставаться председателем. Мы можем принимать разные решения, но коллегиальный орган затем и коллегиальный, чтобы у каждого его члена было свое личное мнение, но окончательным было мнение большинства. Поэтому не нужно из этого делать какие-то проблемы и принимать такие кардинальные решения. Мы постараемся убедить его в том, чтобы он оставался.



Сейчас Виталий Федорович в отпуске. Вчера по требованию одного из членов Национального совета мы рассматривали этот вопрос, но решили, что окончательное решение по этому поводу мы примем только при его участии. За глаза мы делать этого не будем.



Можно обратить внимание на то, что за отмену решения от 5 ноября голосовали фактически те же люди, которые поддержали решение в истории с «Радио Алла»...



Ну, это вообще нонсенс. Те же люди, как говорят в прессе, дают вроде бы российской радиостанции (хотя в действительности это не так) выходить в Украине и тут же запрещают российские каналы. Я думаю, это чистая игра какая-то и не больше. Эти решения друг с другом не связаны.



В прошлом году после того, как Нацсовет принял решение о запрете ретрансляции российских телеканалов, часть украинских кабельных операторов продолжала их транслировать и не была за это наказана, хотя бы формально. Тогда много говорили о том, что Нацсовет не может обеспечить выполнения своего же решения. Увидим ли мы похожую картину в этом отношении сейчас?



Во-первых, мы никого не запрещаем и не хотим запрещать. И формулировка «какие-то каналы запрещены» – это неправильно, нечетко и юридически неверно. Мы говорим, что позволяется транслироваться абсолютно всем телеканалам, которые подпадают под нормы действующего украинского законодательства. И мы говорим, кричим даже: приведите, пожалуйста, свою деятельность в соответствие с украинским законодательством, сделайте так, чтобы ваши рекламные квоты и количество рекламы совпадали с украинскими, сделайте так, чтобы у вас не было программ эротического содержания до 11 часов по украинскому времени, чтобы у вас не было рекламы водочных изделий во время трансляции на территории Украины.



Мы не хотим никого закрывать, никого запрещать. Пожалуйста, согласуйте эти вещи, по крайней мере, войдите с нами в контакт, чтобы Национальный совет видел наличие доброй воли с другой стороны. Потому что нам написали письма, пообещали сделать определенные вещи, а когда увидели, что им временно разрешили, решили, что этого достаточно. У нас тоже есть понимание того, что долго это длиться не может.



Что же касается кабельщиков, которые будут или не будут транслировать, – это вопрос дисциплинарный, так сказать. На мой взгляд, сознательные, законопослушные кабельные операторы сделают это без каких-либо исключений.



Опять же, в действие может вступить политическая составляющая, когда местные советы в определенных регионах страны, когда разыгрывается эта карта, принимают какие-то непонятные решения, которыми вынуждают кабельных операторов ретранслировать эти каналы. Но эти решения не имеют никакой законной силы, потому что местные советы не уполномочены регулировать эту деятельность.



Я думаю, это – пена, которая обязательно появляется после – и мы это отлично понимаем – непопулярных решений, которые, к сожалению, нужно принимать, и потом эта пена спадет.



В конце концов, вы можете вспомнить, как в начале 90-х годов сериал «Санта-Барбара» на канале «1+1», который только что появился, выходил на русском языке, а потом враз все в нем стали разговаривать по-украински. Был шок месяц, может, два, может, три, а потом все встало на свои места, все успокоились и «Санта-Барбару» на украинском начали нормально воспринимать.



Дело в том, что в промышленности, в других сферах все требуют выполнять действующее законодательство, которое регулирует деятельность соответствующей сферы, и это нормально, логично. А почему телевидение должно быть другим? Понятно, что это, возможно, больной вопрос, потому что он касается почти всех. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы это было не жестко, не радикально, а максимально мягко, и все-таки заставить выйти на компромиссные решения и сторону, которая пока, к сожалению, молчит, и как-то не предпринимать каких-то шоковых мер по отношению к нашим зрителям.