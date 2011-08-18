Кравчук: Судят Майдан, а судить надо всех 17 премьеров и 4 президентов

{1-} Первому президенту Украины (1991-1994) Леониду Кравчуку стыдно за то, что происходит в ходе судебного процесса в Печерском районном суде Киева.

«Мне стыдно, что такое происходит, я говорю о Печерском суде как об отдельной ветви власти», – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Они что, не понимают, что судят? Они что, не понимают, что судят прошлое, судят Майдан, на который вышли люди, которые верили, что будет лучше?», – добавил Кравчук.

В то же время, по его мнению, Виктор Ющенко также несет ответственность за подписание газовых соглашений с РФ в 2009 году. «Он один из виновных, он должен сидеть рядом с Ю.Тимошенко, а не свидетельствовать…», — заявил первый президент Украины.

Кравчук отметил, что все президенты без исключения «вмешивались и вмешиваются в газовую энергетическую сферу, даже когда не имели и не имеют оснований». По его словам, Ющенко, согласно Конституции, которая действовала в период его нахождения у власти, «не имел такого права, но он вмешивался».

«Кто виновен? – надо судить всех, может, начиная с Кравчука, всех 17 премьеров, всех 4 президентов и сказать, кто, что сделал для Украины, и кто что сделал для себя. Я готов к такому повороту, потому что делал все не для себя, а для Украины», – сказал он.

Как сообщал ранее Главред, Печерский райсуд в Киеве рассматривает дело о превышении бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко служебных полномочий при заключении газовых контрактов с РФ в 2009 году. В среду экс-президент Ющенко выступал в суде по этому делу в качестве свидетеля.