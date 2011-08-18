Байден едет успокаивать китайских кредиторов США

{1-} Вице президент США Джозеф Байден начал пятидневный визит в Китай, где ему предстоят деликатные переговоры о финансовом сотрудничестве двух стран.

Согласно заявлению представителя Белого дома, Джозеф Байден в ходе визита сосредоточится на знакомстве и укреплении контактов с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином, который, как ожидается, в будущем году возглавит китайское руководство. В ходе переговоров будет обсужден весь спектр американо-китайских отношений, сообщает Радио Свобода.

По мнению наблюдателей, центральным пунктом переговоров Байдена с представителями китайского руководства и деловых кругов будет обсуждение озабоченности Китая своими инвестициями в американские ценные бумаги. Являясь крупнейшим иностранным держателем гособлигаций США на сумму свыше триллиона долларов, Китай напряженно следил за дискуссией в Вашингтоне о подъеме долгового лимита страны. В частности, 17 августа информационное агенство Синьхуа обвинило Соединенные Штаты в «попытке уклониться от долговых проблем» и выразило надежду на то, что Джозеф Байден заверит пекинское руководство в том, что Вашингтон способен, желает и берет на себя обязательства уладить свои фискальные и экономические проблемы.

Однако финансовые аналитики полагают, что даже нынешние экономические невзгоды США вряд ли остановят Китай от дальнейшей покупки американских ценных бумаг. Они отмечают наличие у Пекина собственных экономических проблем, включая вопрос о том, как заставить ориентированную на экспорт экономику работать в интересах бурно растущего внутреннего спроса. В то же время они не исключают, что ряд китайских политиков, рассуждающих о постепенном упадке США, будут отстаивать стратегию жесткого экономического и политического давления на Вашингтон, хотя вполне вероятно, что ядро китайского руководства продолжает верить в возможность Соединенных Штатов преуспеть и в новых экономических условиях.