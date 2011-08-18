Тимошенко подкосила «неизвестная» болезнь

Во время заседания в Печерском районном суде 18 августа адвокат Юрий Сухов сообщил, что экс-премьер Юлия Тимошенко просит допустить к ней врача для взятия крови на анализ.

По его словам, у Тимошенко есть имеет «тревожные симптомы» по ухудшению ее здоровья, сообщает «Украинская правда».

«Юлия Владимировна довольно взрослый человек. Она болела какими-то болезнями и знает свой организм. Она сказала, что эти симптомы не похожи на симптомы ее обычных болезней», - сказал защитник Тимошенко Николай Сирый.

При этом Александр Турчинов в своем Твиттере написал: «Жизни Тимошенко угрожает опасность. На всем ее теле появились синяки от лопнувших сосудов. На наше ходатайство сделать анализы – ответа нет».

«Если судья два дня не находит 5 минут времени для того, чтобы рассмотреть ходатайство, то он очень далеко находится от своей присяги», - в свою очередь заявила Тимошенко на суде.

По ее словам, соответствующее ходатайство было передано в канцелярию два дня назад.

В свою очередь судья Родион Киреев напомнил ей, что она отказалась от медпомощи в СИЗО.

«Зная с кем я имею дело, и на что способна сегодня наша власть, я никогда не соглашусь на людей, которых прислал туда Янукович», - заявила Тимошенко.

«Я категорически отказываюсь от любой медпомощи от представителей власти. Я настаиваю на том, чтобы ко мне допустили врача, которому я доверяю», - сказала она.