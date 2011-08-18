Путин может стать свидетелем по делу Тимошенко

{1-} Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин может участвовать в процессе над Юлией Тимошенко в качестве свидетеля, пишет российский Коммерсантъ.

При этом Песков подчеркнул, что «если этот вопрос появится», то есть если суд отправит в Москву соответствующий запрос, то «его надо будет прорабатывать с юристами».

Как сообщалось, во время дачи показаний в Печерском суде 17 августа экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для установления обстоятельств заключения в январе 2009 года российско-украинских договоренностей относительно цены на российский газ для Украины в суд в качестве свидетелей «обязательно нужно» вызвать премьера РФ Владимира Путина и главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Представитель прокуратуры объявил, что обвинение не намерено обращаться к суду с таким запросом.

Владимир Путин мог бы скорее стать свидетелем защиты, предположил Коммерсантъ.