В Израиле теракты, идёт бой с терористами (фото)

В Израиле в районе популярного города-курорта Эйлат, который часто выбирают для отдыха на Красном море россияне, два автобуса подверглись вооруженным нападениям, в результате которых шесть человек погибли, десятки пострадали, передаёт Newsru.com.

Злоумышленники обстреляли автобусы на пустынной трассе Highway-12 в нескольких десятках метров от границы с Египтом. Огонь по машинам велся с египетской территории. Израильские власти назвали произошедшее терактом. Сообщается, что подразделению спецназа полиции в близком бою удалось ликвидировать звено террористов - при этом нет никаких подробностей.

На первый автобус компании "Эгед", следовавший из Беэр-Шевы, преступники напали у КПП "Нетафим" примерно в 12:00 по местному времени. Это обычный пассажирский автобус, но в нем находилось несколько военнослужащих, в том числе фельдшеры ВВС, ехавшие на базы.

Двое детей, находившихся в одном из попавших под обстрел автомобилей, получили легкие ранения осколками стекла. В двигавшемся следом автобусе один человек погиб, семь получили ранения различной степени тяжести и более 20 находятся в состоянии шока.