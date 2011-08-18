В Афганистане на фугасе подорвались более 20 человек

По меньшей мере, 22 человек погибли на северо-западе Афганистана , в провинции Герат, где два микроавтобуса с мирными жителями наехали на заложенный, на дороге фугас, сообщает EuroNews.

Не менее 12 человек получили при этом ранения различной тяжести.

Другой взрыв прогремел в провинции Пактия на востоке страны возле тренировочной базы НАТО. Террорист-смертник подорвал себя у входа на базу, в результате чего погибли двое афганских военных.

В последнее время Афганистан испытывает рост числа терактов и нападений на военные конвои НАТО сил Талибов. Многие эксперты связывают это с тем, что Америка готовится выводить свои войска из этой страны. В тоже время, движение Талибан хочет захватить стратегическую инициативу там.