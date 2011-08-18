Обама хочет чтобы Башар Асад ушел в отставку

Барак Обама в четверг обратился к президенту Сирии Башару Асаду с требованием подать в отставку, сообщает. Он также добавил, что США усиливает санкции против Сирии , чтобы положить конец насилию в стране, передаёт gazeta.ru.

«Будущее Сирии должно быть определено ее гражданами, но президент Башар Асад стоит на их пути... Его призывы к диалогу и реформам остаются пустыми до тех пор, пока он сажает в тюрьмы, пытает и убивает своих собственных граждан», – говорится в заявлении Обамы.

«Ради сирийских граждан Асаду пришло время подать в отставку», – заявил президент США.

Призыв Обамы уже поддержал Евросоюз. В Брюсселе также пообещали ужесточить санкции против Сирии.

«Евросоюз неоднократно подчеркивал, что жестокое подавление необходимо остановить... Сирийские власти, однако, оставались непреклонными», – говорится заявлении Верховного представителя Евросоюза по международной политике Кэтрин Эштон.